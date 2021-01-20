Блинкен высказался о возможности продления ДСНВ

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен высказался о возможности продления договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

«Думаю, что мы будем добиваться продления срока действия договора. Мы займёмся этим вопросом практически сразу же после того, как Джозеф Байден займет пост президента, поскольку срок действия договора истекает примерно через 16 дней. Могу заверить, что мы очень быстро приступим к обсуждению этого вопроса, и могу лишь сказать, что на данный момент мы будем добиваться продления срока действия договора», — цитирует ТАСС Блинкена.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что заявления Байдена и его команды дают основания полагать, что США не будут «превращать договор СНВ в заложника своих амбиций и пытаться «продавливать» заведомо нереалистичные запросные позиции».

Также посол России в США Анатолий Антонов оценил возможность достижения соглашения по договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

В октябре 2020 года президент России Владимир Путин предложил США продлить действующий договор хотя бы на год без всяких условий.