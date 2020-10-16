Путин предложил продлить договор по СНВ хотя бы на год

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RT
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами российского Совбеза выступил с предложением продлить действующий договор о сокращении стратегических наступательных вооружений хотя бы на год без всяких условий.
Путин предложил продлить договор по СНВ хотя бы на год
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«У меня есть предложение, а именно продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода», — сказал Путин.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков прокомментировал заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о том, что Вашингтон готов продлить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) с Россией при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран.

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