Антонов оценил возможность достижения договорённости по ДСНВ

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Посол России в США Анатолий Антонов оценил возможность достижения соглашения по договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Антонов оценил возможность достижения договорённости по ДСНВ
  • © РИА Новости / Алексей Агарышев

Заявление Антонова опубликовано на странице российского посольства в США в Facebook.

Он отметил, что Россия «открыта к субстантивному обсуждению технических деталей продления ДСНВ».

По его словам, «шансы на достижение договорённости до истечения срока действия соглашения 5 февраля 2021 года ещё остаются».

«Хотелось бы надеяться, что новая команда Белого дома продемонстрирует аналогичное стремление и проявит политическую волю», — заявил дипломат.

Посол отметил, что «пролонгация ДСНВ на пятилетний период позволит сохранить ограничения на стратегические наступательные вооружения, а также поддерживать нынешний уровень транспарентности и предсказуемости в стратегических отношениях между Россией и США».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что заявления Байдена и его команды дают основания полагать, что США не будут «превращать ДСНВ в заложника своих амбиций и пытаться «продавливать» заведомо нереалистичные запросные позиции».

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