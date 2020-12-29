Лавров оценил перспективы продления ДСНВ при новой администрации США

Глава МИД России Сергей Лавров оценил перспективы продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) при новой администрации США во главе с избранным американским президентом Джо Байденом.

«Хотелось бы рассчитывать, что новая администрация США будет так же, как и мы, исходить из очевидности того факта, что продление Договора о СНВ без каких-либо дополнительных условий и, желательно, на максимально предусмотренный в нём пятилетний срок отвечало бы интересам безопасности обеих наших стран и всего международного сообщества», — отметил Лавров в интервью информационному агентству МИА «Россия сегодня».

Он добавил, что заявления Байдена и его команды дают основания полагать, что США не будут «превращать ДСНВ в заложника своих амбиций и пытаться «продавливать» заведомо нереалистичные запросные позиции».

В таком случае, по мнению Лаврова, шансы на продление договора сохраняются.

«Что касается возможного дальнейшего взаимодействия с США в сфере контроля над вооружениями, к чему мы, собственно, их и призываем, то любые переговоры, если и когда они начнутся, приведут к осязаемым результатам только в случае готовности американской стороны реально учитывать российские интересы и озабоченности», — подчеркнул глава МИД России.

Ранее в Минобороны России допустили, что позиция США относительно договора СНВ может измениться на фоне складывающейся ситуации внутри страны.

В то же время в МИД заявили, что Россия готова договариваться с США о сокращении стратегических наступательных вооружений, но подписывать акты о капитуляции не намерена.

16 октября президент России Владимир Путин предложил продлить действующий договор хотя бы на год без всяких условий.

МИД России добавил, что Москва, предлагая продлить договор СНВ на год, готова вместе с США заморозить количество ядерных боезарядов.