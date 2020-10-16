В США отвергли предложение Путина продлить СНВ-III на год
- РИА Новости
«Сегодняшний ответ президента Путина о продлении нового договора СНВ без замораживания ядерных боеголовок обречён на провал», — приводятся слова советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена.
По его словам, США серьёзно относятся к контролю над вооружениями, который обеспечит безопасность всего мира.
«Мы надеемся, что Россия пересмотрит свою позицию до того, как разразится дорогостоящая гонка вооружений», — добавил он.
(2/3) This would have been a win for both sides, and we believed the Russians were willing to accept this proposal when I met with my counterpart in Geneva. President Putin’s response today to extend New START without freezing nuclear warheads is a non-starter.— NSC (@WHNSC) October 16, 2020
Как отметил О'Брайен, США предлагали продление на год в обмен на то, что обе страны на это время установят лимиты на число ядерных боеголовок.
«Это было бы победой для обеих сторон. И мы считали, что русские были готовы принять то предложение, когда я встречался с моим коллегой в Женеве», — добавил он.
16 октября Путин предложил продлить действующий договор хотя бы на год без всяких условий.
По его словам, соглашение работало исправно и выполняло свою роль ограничителя и сдерживания гонки вооружений.