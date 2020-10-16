В США отвергли предложение Путина продлить СНВ-III на год

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В США назвали обречённым на провал предложение российского лидера Владимира Путина продлить договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) хотя бы на год без всяких условий. Соответствующее заявление опубликовал Совет национальной безопасности США.
В США отвергли предложение Путина продлить СНВ-III на год
  • РИА Новости

«Сегодняшний ответ президента Путина о продлении нового договора СНВ без замораживания ядерных боеголовок обречён на провал», — приводятся слова советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена.

По его словам, США серьёзно относятся к контролю над вооружениями, который обеспечит безопасность всего мира.

«Мы надеемся, что Россия пересмотрит свою позицию до того, как разразится дорогостоящая гонка вооружений», — добавил он.

Как отметил О'Брайен, США предлагали продление на год в обмен на то, что обе страны на это время установят лимиты на число ядерных боеголовок.

«Это было бы победой для обеих сторон. И мы считали, что русские были готовы принять то предложение, когда я встречался с моим коллегой в Женеве», — добавил он.

16 октября Путин предложил продлить действующий договор хотя бы на год без всяких условий.

По его словам, соглашение работало исправно и выполняло свою роль ограничителя и сдерживания гонки вооружений. 

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