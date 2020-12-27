В Минобороны России допустили изменение позиции США по СНВ-III

Замминистра обороны России Александр Фомин допустил, что позиция США относительно договора СНВ может измениться на фоне складывающейся ситуации внутри страны.

В интервью «Российской газете» Фомин напомнил, что Российская Федерация предложила США продлить договор и одновременно приступить к совместной работе по подготовке нового соглашения, которое бы учитывало все факторы, влияющие на стратегическую стабильность.

«Вместе с тем, как я уже сказал, у американской стороны другие приоритеты, в связи с чем они не проявляют заинтересованность в продлении договора СНВ. В силу складывающейся политической ситуации в США не исключаем, что позиция американцев по данному вопросу может измениться», — сказал замминистра.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов напомнил, что предложение России продлить договор СНВ-III на пять лет без предварительных условий остаётся в силе.