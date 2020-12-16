Антонов напомнил, что предложение России о продлении СНВ ещё в силе

Короткая ссылка
Предложение России продлить договор СНВ-III на пять лет без предварительных условий остаётся в силе, напомнил российский посол в США Анатолий Антонов во время видеоконференции, организованной Джорджтаунским университетом.

«В декабре 2019 года Россия предложила США продлить соглашение на пять лет без предварительных условий. Это предложение всё ещё в силе», — сказал дипломат. Его слова приводит ТАСС.

Антонов отметил, что американская сторона оказалась к этому не готова.

20 октября МИД России заявил, что Москва, предлагая продлить договор СНВ на год, готова вместе с США заморозить количество ядерных боезарядов.

В США отмечали, что Вашингтон и Москва весьма близки к достижению договорённости о продлении договора СНВ на год.

8 декабря замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что Россия передала США два неофициальных документа по контролю над вооружениями в виде «пищи для размышлений».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить