Россия передала США неофициальные документы по контролю над вооружениями

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что Россия передала США два неофициальных документа по контролю над вооружениями в виде «пищи для размышлений».

«Какое-то время назад мы передали американской стороне два неофициальных документа в виде пищи для размышлений, как это принято говорить на дипломатическом языке», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что «никакие варианты соглашений не передавали».

20 октября МИД России заявил, что Москва, предлагая продлить договор СНВ на год, готова вместе с США заморозить количество ядерных боезарядов.

В США отмечали, что Вашингтон и Москва весьма близки к достижению договорённости о продлении договора СНВ на год.