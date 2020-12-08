Россия передала США неофициальные документы по контролю над вооружениями
- © РИА Новости / Кирилл Каллиников
«Какое-то время назад мы передали американской стороне два неофициальных документа в виде пищи для размышлений, как это принято говорить на дипломатическом языке», — сказал он.
Дипломат подчеркнул, что «никакие варианты соглашений не передавали».
20 октября МИД России заявил, что Москва, предлагая продлить договор СНВ на год, готова вместе с США заморозить количество ядерных боезарядов.
В США отмечали, что Вашингтон и Москва весьма близки к достижению договорённости о продлении договора СНВ на год.