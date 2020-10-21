В США заявили, что Вашингтон и Москва близки к продлению СНВ-III на год

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США и Россия весьма близки к достижению договорённости о продлении договора СНВ на год. Об этом в интервью PBS заявил спецпосланник американского лидера по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
В США заявили, что Вашингтон и Москва близки к продлению СНВ-III на год
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

У него спросили, достигли ли стороны соглашения о продлении договора СНВ и заморозке ядерных арсеналов на год.

«У нас ещё нет соглашения, но, конечно, учитывая то, что Россия продвинулась в направлении предложения США по этому ограничению, похоже, что обе стороны значительно сближаются. И мы, я бы сказал, достаточно близки к сделке», — отметил Биллингсли.

По его словам, Россия и США на данном этапе не обсуждают договор, а говорят «о политическом соглашении», которое затем — в течение следующего года — «воплотится в этом договоре».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия в принципе согласилась на заморозку своего ядерного арсенала.

Как отметил дипломат, текущий договор СНВ-III ограничивает 45% ядерного арсенала России и 92% — арсенала США.

20 октября МИД России заявил, что Москва, предлагая продлить договор СНВ на год, готова вместе с США заморозить количество ядерных боезарядов.

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