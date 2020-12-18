В МИД России отвергли предлагаемые со стороны США «акты о капитуляции»

Россия готова договариваться с США о сокращении стратегических наступательных вооружений, но подписывать акты о капитуляции не намерена, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

После пресс-конференции президента России Владимира Путина, который напомнил о готовности Москвы работать над соглашением, спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон «пять раз предлагал, в том числе письменно, встретиться, чтобы окончательно оформить сделку, по заморозке/продлению».

Как подчеркнул Рябков, у США односторонняя позиция с точки зрения требований к России, хотя есть необходимые и очевидные аспекты происходящего, которые Москва излагала, но Вашингтон не берёт их во внимание.

«Мы акты о капитуляции не подписывали и подписывать не будем, сколько бы раз нам это ни предлагали. Мы будем подписывать договорённости, основывающиеся на балансе интересов», — сказал замминистра РИА Новости.

В случае, если у США появится желание договариваться на разумной основе, «упрашивать» Россию не придётся, добавил он.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов напомнил, что предложение России продлить договор СНВ-III на пять лет без предварительных условий остаётся в силе.