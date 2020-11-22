«Не выиграла ни европейская безопасность, ни безопасность США»: МИД России разъяснил ситуацию вокруг выхода США из ДОН

В МИД России заявили, что от выхода США из Договора по открытому небу не выиграла ни европейская безопасность, ни безопасность самих Соединённых Штатов и их союзников. Процедура выхода Вашингтона из соглашения завершилась 22 ноября. В ведомстве напомнили, что именно американская сторона инициировала создание ДОН, однако позднее Вашингтон счёл участие в нём невыгодным для себя. В перспективе Россия намерена добиваться от остальных участников соглашения полного следования договорённостям. Эксперты отмечают, что международное взаимодействие в рамках этого договора было одним из надёжных шагов по обеспечению мирного существования многих государств.

Российский МИД опубликовал заявление, приуроченное к завершению процедуры выхода США из Договора по открытому небу (ДОН).

В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон своими заявлениями о якобы возможности пересмотра решения по ДОН в случае «изменения российской позиции» лишь вводил в заблуждение правительства и общественность европейских стран, и при этом целенаправленно подрывал соглашение.

«Теперь, выйдя из ДОН, американская сторона рассчитывает, что её союзники, с одной стороны, будут препятствовать российским наблюдательным полётам над военными объектами США в Европе, а с другой — делиться с Вашингтоном своими материалами фотосъёмки российской территории», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что Москва будет добиваться твёрдых гарантий выполнения оставшимися в ДОН государствами их обязательств по обеспечению возможности наблюдения всей их территории и по непередаче материалов третьим странам, не являющимся участниками соглашения.

«Вашингтон свой ход сделал. От него не выиграла ни европейская безопасность, ни безопасность самих США и их союзников», — констатировали в МИД.

Вместе с тем дипломаты рассказали, что Россия отслеживает и анализирует, насколько слова других участников ДОН соответствуют их делам.

«Исходя из интересов безопасности России и наших союзников, будем принимать соответствующие решения», — подытожили в МИД.

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Наряду с этим дипломаты напомнили, что именно США в 1950-е выступили с идеей взаимных облётов территорий государств с целью их аэрофотосъёмки, а в конце 1980-х инициировали формирование Договора по открытому небу.

«Очевидно, однако, что США при этом хотели прежде всего детально «просветить» недоступную для них территорию СССР», — отметили в МИД.

В ведомстве рассказали, что США «были инициаторами перевода выполнения ДОН на цифровую основу, видимо, рассчитывая реализовать своё научно-техническое преимущество». Однако, отметили в МИД, Вашингтон пересмотрел отношение к договору, когда Россия первой создала цифровую аппаратуру наблюдения и установила её на свои самолёты открытого неба.

Также по теме «Абсурдные инициативы»: как США обвиняют Россию в нарушении ДОН и говорят о «готовности» к сотрудничеству США заявили о готовности работать с Россией в рамках Договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в ежегодном докладе...

Впоследствии, как рассказали дипломаты, США начали создавать барьеры на пути выполнения договора, такие как ограничение возможностей России по наблюдению, фактическое уменьшение максимальной дальности полёта, занижение дальности наблюдательного полёта над Гавайскими островами, установление ограничений по высоте полёта и другие препятствия.

Напомним, что 21 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ДОН. По его словам, причиной подобного шага стало якобы несоблюдение установленных регламентов со стороны России.

«Думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией, но Россия не придерживалась (договора. — RT). Поэтому, пока они не будут придерживаться, мы выйдем. Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения или сделаем что-то, чтобы восстановить это соглашение», — сказал Трамп в мае.

Договор по открытому небу вступил в силу в 2002 году. Это соглашение, участниками которого являются 34 государства, разрешает свободные полёты невооружённых разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран — подписантов договора. Он призван укреплять доверие между государствами посредством совершенствования системы контроля за деятельностью военных.

«Благодаря этим документам никто не переходил «красные линии»

Депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что ДОН можно отнести к числу документов, с помощью которых когда-то была сформирован механизм сохранения мира на планете.

«Это и договор по ПРО, СНВ, Договор по открытому небу. Благодаря этим документам, пусть мы были и разделены с Западом на фоне холодной войны, никто не переходил «красные линии», чтобы не обрушить мировую безопасность», — сказал депутат в беседе с RT.

Бальбек подчеркнул, что Вашингтон отказался от этих документов в одностороннем порядке, развязав себе руки для силовых действий.

«Сегодня можно смело утверждать, что политики Вашингтона не желают ни с кем вести переговоры, они хотят показать всей планете, что им можно всё, причём в силовом варианте», — полагает депутат.

России, по словам Бальбека, в свете происходящих событий остаётся совершенствовать и укреплять свою оборону, поскольку «в отсутствие международных договоров по безопасности это лучший сдерживающий фактор для любого потенциального агрессора».

Заслуженный военный лётчик первого класса, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» генерал-майор Владимир Попов полагает, что выход США из ДОН наносит ущерб международной безопасности, деятельности всех вооружённых сил государств.

«Особенно это касается авиации, конечно, и гражданской, и военной. Взаимодействие между авиационными администрациями и вооружёнными силами, командованием — это было одним из надёжным шагов по обеспечению мирного существования многих государств мира», — сказал эксперт в беседе с RT.

Вместе с тем Попов подчеркнул, что в договор входят ещё несколько десятков стран, обладающих внушительной авиацией. Как отметил эксперт, выход США из соглашения не означает, что договор теряет международную силу.

Попов отметил, что Соединённые Штаты покинули множество других международных соглашений, однако, по его мнению, в перспективе Вашингтон вернётся к диалогу по подобным вопросам.

«Рано или поздно американцы тоже будут вынуждены снова садиться за стол переговоров и приходить к тем или иным договорным обязательствам. Политика зависит, конечно, от руководства. На сегодняшний день в Штатах грядут большие перемены. Всё равно что-то с точки зрения здравого смысла должно проявиться», — заключил эксперт.