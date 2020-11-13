В МИД Франции заявили о соблюдении условий ДОН

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В Министерстве иностранных дел Франции заявили, что Париж соблюдает подписанные им соглашения, в том числе Договор по открытому небу (ДОН).
В МИД Франции заявили о соблюдении условий ДОН
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя французского внешнеполитического ведомства.

«Франция соблюдает договоры, участником которых она является, в том числе в данном случае положения статьи IX Договора по открытому небу», — заявили в МИД. 

Отмечается, что в указанной статье договора определяются условия, при которых данные, которые были собраны в ходе полётов в рамках ДОН, могут передаваться только другим государствам — участникам договора.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона потребует от партнёров в рамках Договора по открытому небу не передавать США данные о полётах над российской территорией.

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