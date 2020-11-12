Россия потребует не передавать США данные о полётах в рамках ДОН

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона потребует от партнёров в рамках Договора по открытому небу не передавать США данные о полётах над российской территорией.
Россия потребует не передавать США данные о полётах в рамках ДОН
  • © Владимир Сергеев
  • РИА Новости

По его словам, США «сейчас активно «обрабатывают» натовцев, всех своих партнёров», которые остаются в Договоре по открытому небу, «требуя от них подписать какие-то бумаги» о том, что они будут передавать «потихонечку» Вашингтону данные о своих полётах над Россией. 

«Порядочно? Совсем не порядочно», — сказал он. 

Также Россия потребует от партнёров по договору юридических гарантий того, что российским самолётам не будут запрещать полёты над какой-либо частью их территории, в том числе над американскими базами в Европе, после того, как Вашингтон выйдет из Договора по открытому небу.

«Во-вторых, что они категорически обязуются не передавать данные о полётах над Российской Федерацией Соединённым Штатам Америки», — заявил министр.

21 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ДОН. Как уточнили в Госдепе, решение вступает в силу через шесть месяцев после объявления.

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