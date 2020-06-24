«Абсурдные инициативы»: как США обвиняют Россию в нарушении ДОН и говорят о «готовности» к сотрудничеству

США заявили о готовности работать с Россией в рамках Договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента на тему контроля над вооружениями. В документе отмечается, что США «по-прежнему готовы к добросовестному сотрудничеству» с РФ для поиска решений проблем по ДОН. При этом указывается, что Соединённые Штаты продолжат тесно сотрудничать с союзниками и партнёрами «для реагирования на нарушения Договора со стороны России». Ранее Москва не раз отвергала подобные обвинения. По мнению экспертов, США намерены разрушить соглашение, чтобы попытаться заключить вместо него новое, но на более выгодных для американцев условиях.

В Госдепартаменте США заявили о готовности работать с Россией, чтобы решить проблемные вопросы в рамках Договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в ежегодном докладе внешнеполитического ведомства на тему контроля над вооружениями.

«Соединённые Штаты по-прежнему готовы к добросовестному сотрудничеству с Россией в поиске решений данных проблем», — отмечается в документе.

При этом в докладе Госдепа содержатся обвинения в адрес России, которая якобы не соблюдает условия ДОН. Указывается, что Вашингтон продолжит вести переговоры со своими партнёрами в ответ на допускаемые Москвой «нарушения» и для улучшения «режима работы» ДОН.

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«До тех пор пока Соединённые Штаты остаются участником Договора по открытому небу, они будут продолжать тесно сотрудничать с союзниками и партнёрами в рамках Консультативной комиссии по открытому небу, подотчётных ей рабочих групп и других двусторонних и многосторонних площадок для реагирования на нарушения Договора со стороны России и общего совершенствования режима его работы», — говорится в докладе.

Однако на все претензии, указанные в опубликованном документе Госдепа, МИД России неоднократно давал исчерпывающие ответы.

В последний раз, 23 июня, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не видит в своих подходах, применявшихся все эти годы в рамках ДОН, «каких-либо причин, которые могли бы оправдать односторонние действия США по разрушению» договора. Об этом он заявил во время онлайн-пресс-конференции. По словам Лаврова, причины, по которым США решили выйти из договора, «искусственно были созданы и озвучены».

Возможность диалога

Ранее, в начале июня, российский посол в США Анатолий Антонов написал в своей статье для журнала The National Interest, что РФ неоднократно заявляла о готовности обсуждать с Соединёнными Штатами ДОН, чтобы найти приемлемое для обеих сторон решение. По его словам, разница между Россией и США заключается в том, что Москва готова сесть за стол переговоров.

«Напротив, Вашингтон, похоже, считает более важным избавиться от договора, который в США, видимо, рассматривают как связывающий по рукам и ногам», — заявил посол.

О готовности решать проблемные вопросы по ДОН Москва заявляла и 22 мая.

«Мы открыты к диалогу, но только к равноправному, направленному на взаимный учёт интересов и озабоченностей», — говорится в заявлении МИД России.

Как считают дипломаты, Вашингтон «на это не настроен», а предпочитает «идти именно к выходу из договора», что вызывает глубокое сожаление, поскольку «европейской безопасности наносится значительный ущерб».

Между тем в постоянном представительстве РФ при НАТО сообщили о необходимости провести специальную конференцию стран — участниц договора, чтобы определить его дальнейшую судьбу.

В МИД России позже заявили, что конференция стран — участниц Договора по открытому небу пройдёт 6 июля.

Госдеп США

AFP

© Daniel Slim

Выход из ДОН

Напомним, 21 мая Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора об открытом небе. Соответствующее решение вступит в силу через полгода.

В МИД России назвали решение Белого дома «прискорбным шагом» с точки зрения европейской безопасности.

«ДОН — кстати, заключённый по инициативе США — является её важнейшим звеном», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, распространённом 22 мая.

Решение о выходе из договора американская сторона объяснила якобы несоблюдением установленных регламентов со стороны России.

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Так, американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Москва якобы годами регулярно нарушала ДОН «различными способами».

«Через шесть месяцев, начиная с завтрашнего дня Соединённые Штаты более не будут стороной договора. Однако мы можем пересмотреть наш выход, если Россия вернётся к полному соблюдению договора», — сообщил глава Госдепа.

В свою очередь, 22 мая советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил в эфире Fox News, что РФ якобы не использовала ДОН «должным образом».

Все эти обвинения не раз опровергались российской стороной. В МИД РФ отмечали, что Москва не нарушала условий договора, подкрепляя своё заявление рядом фактов, опровергающих информацию американской стороны о невыполнении Москвой соглашения. Подобные аргументы российская сторона излагала и позже, но Вашингтон не принял их во внимание.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел России не раз указывали, что США неоднократно нарушали ДОН. В частности, американские власти сократили максимально разрешённую дальность полётов и ограничили их высоту. Кроме того, Штатами были установлены ограничения для наблюдательных полётов над территорией Алеутских островов и предприняты ряд других не предусмотренных договором шагов, которые снижают эффективность российских миссий в рамках ДОН.

МИД России

globallookpress.com

© Konstantin Kokoshkin

Как заявили в МИД России 26 мая, Госдепартамент США «фабрикует» обвинения в адрес российской стороны о якобы нарушениях Договора по открытому небу, чтобы «увести фокус внимания от действительно серьёзных случаев нарушения и несоблюдения ДОН со стороны самих США, их союзников и подопечных».

Напомним, Договор по открытому небу, заключённый в 1992 году, призван укреплять доверие между странами посредством совершенствования системы контроля за деятельностью военных. Соглашение даёт его участникам право по взаимной договорённости и согласно системе квот совершать наблюдательные полёты над территориями друг друга.

Реакция на действия Вашингтона

Шаг американской стороны по выходу из ДОН осудил целый ряд международных игроков. 22 мая Евросоюз призвал США пересмотреть это решение. В тот же день действия Вашингтона раскритиковали и в МИД КНР, назвав их проявлением мышления холодной войны и примером отказа от международных обязательств.

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер также заявил об обеспокоенности относительно меры Вашингтона и выразил надежду на то, что США «передумают».

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что постарается убедить американское руководство пересмотреть решение по выходу из ДОН. Позже, 9 июня, он сообщил, что мировая архитектура контроля над вооружениями получила серьёзный удар после того, как США решили выйти из Договора по открытому небу.

Далеко не всем понравилось решение Белого дома о выходе из ДОН и в самих США. Так, конгрессмен-демократ Бен Кардин, член комитета сената по иностранным делам, назвал эту меру безрассудной и примером того, как администрация Трампа в одностороннем порядке покидает многосторонние соглашения, «мало заботясь о последствиях».

Другие американские конгрессмены представили законопроект о запрете президенту США выходить из международных соглашений без одобрения конгресса. По их словам, выход из ДОН стал «последней главой в методическом демонтаже президентом архитектуры контроля над вооружениями».

Однако, как отметили в МИД РФ, Соединёнными Штатами были «проигнорированы интересы союзников, выраженные требования ряда членов конгресса США». При этом решение Вашингтона «полностью вписывается в его линию на разрушение всего комплекса договорённостей в сфере контроля над вооружениями и укрепления доверия в военной области», подчеркнули в ведомстве.

«Вопрос времени»

Как отметил в разговоре с RT политолог Александр Асафов, Трамп последовательно выходит из международных договоров по безопасности, чтобы «перезаключить их на выгодных для себя условиях».

«И конечно, выход США из Договора по открытому небу — просто вопрос времени. Сейчас же задача Госдепа — сделать так, чтобы было возможно выдвигать абсурдные инициативы по сохранению ДОН, обозначению новых прочтений этих договорённостей или, возможно, созданию нового договора, где у США будут очевидные преимущества, а равенства сторон не будет. Не исключено, что и к ДОН попытаются притянуть Китай, как сейчас происходит с СНВ-III», — заявил эксперт.

Лётчики США

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© Roman Becker / EyeEm

При этом заявление о готовности США «к добросовестному сотрудничеству с Россией в поиске решений проблем» по ДОН в новом докладе Госдепа призвано продемонстрировать другим участникам договора, что Вашингтон якобы не против конструктивного диалога, полагает Асафов. Эксперт также отмечает, что «все претензии Вашингтона к Москве в рамках вопроса соблюдения Договора по открытому небу являются надуманными».

«США стоило бы ознакомиться с позицией других сторон, которые считают этот документ вполне эффективным инструментом контроля и сдерживания. Но американцы считают по-другому. Поэтому достаточно абсурдные обвинения в адрес России продолжат сыпаться», — отметил аналитик.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, в свою очередь, указал, что новое заявление Госдепа о намерениях США тесно сотрудничать с союзниками и партнёрами «для реагирования на нарушения Договора со стороны России» «является попыткой Вашингтона шантажировать Москву».

«Это обычная тактика США, когда они пытаются заставить Россию пойти на те условия, которые им выгодны. А заявления о готовности к «добросовестному сотрудничеству с Россией» — не более чем дипломатический ход», — заявил эксперт в беседе с RT.

Как пояснил Брутер, Госдеп в очередной раз «демонстрирует тенденцию к отказу от объективного подхода к решению проблем», выдвигая старые обвинения в адрес РФ, которые уже неоднократно были ею опровергнуты.

«Во внешнеполитическом ведомстве США привыкли подтасовывать информацию уже под имеющиеся решения руководства. И в данном случае ещё одна цель Госдепа — обосновать выход США во что бы то ни стало, не оглядываясь на реальность и предоставляемые российской стороной факты. Не говоря уже о том, что Вашингтон сам неоднократно нарушал ДОН», — отметил аналитик.

Эксперты также сходятся во мнении, что действия США в рамках расторжения международных договоров и ДОН в частности ставят под угрозу мировую безопасность.

«Окончательный выход США из Договора по открытому небу приведёт к снижению безопасности на планете. Возникнет гораздо больше рисков глобального конфликта», — заключил Владимир Брутер.