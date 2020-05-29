Выступление Захаровой на конференции Московского дипломатического клуба

Официальный представитель МИД России Мария Захарова принимает участие в онлайн-конференции Московского дипломатического клуба. Тема конференции — «Роль России в борьбе с COVID-19, дипломатия в эпоху коронавируса и мир после него. Реализация международных договорённостей и российская дипломатическая служба». После выступления Захарова ответит на вопросы участников клуба. RT ведёт прямую трансляцию.