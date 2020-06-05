Посол заявил о готовности России обсуждать с США вопросы по ДОН

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Россия неоднократно заявляла о готовности обсуждать с Соединёнными штатами Договор по открытому небу (ДОН), для того чтобы найти приемлемое для обеих сторон решение. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
Посол заявил о готовности России обсуждать с США вопросы по ДОН
  • Reuters

«Мы неоднократно объясняли на конкретных фактах, что заявления о якобы неполном выполнении соглашения со стороны России являются безосновательными», — написал он в статье для журнала The National Interest.

Антонов отметил, что разница между Россией и США заключается в том, что Москва готова «искать приемлемое для обеих сторон решение технических проблем за столом переговоров».

«Напротив, Вашингтон, похоже, считает более важным избавиться от договора, который в США, видимо, рассматривают как связывающий по рукам и ногам», — заявил посол.

Ранее президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности сформировать позицию в связи с выходом США из ДОН.

21 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ДОН. Решение вступает в силу через шесть месяцев.

В МИД России отметили, что решение США является прискорбным шагом с точки зрения европейской безопасности.

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