Путин предложил членам Совбеза определить позицию России по ДОН

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил сформировать позицию в связи с выходом США из Договора по открытому небу.

«Надо определить нашу позицию окончательно в связи с выходом Соединённых Штатов из Договора по открытому небу, да и СНВ-III, по сути, скоро закончится, а серьёзных переговоров по этой теме, важнейшей не только для нас, но и для всего мира, так и не удалось начать», — сказал глава государства.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Россия якобы не использовала Договор по открытому небу «должным образом».

21 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ДОН. Решение вступает в силу через шесть месяцев.

В МИД России отметили, что решение США является прискорбным шагом с точки зрения европейской безопасности.