МИД России назвал выход США из ДОН прискорбным шагом

Решение США выйти из Договора по открытому небу является прискорбным шагом с точки зрения европейской безопасности. Об этом заявили в пресс-службе МИД России.

«Шаг весьма прискорбный с точки зрения европейской безопасности. ДОН — кстати, заключённый по инициативе США — является её важнейшим звеном», — говорится в сообщении.

Там отметили, что такое решение не вызвало удивления у российской стороны.

«Оно полностью вписывается в его линию на разрушение всего комплекса договорённостей в сфере контроля над вооружениями и укрепления доверия в военной области», — добавили дипломаты.

Как заявили в ведомстве, были «проигнорированы интересы союзников, выраженные требования ряда членов конгресса США, авторитетные мнения американских и европейских экспертов, в том числе десятилетиями занимавшихся выполнением ДОН».

«Мы открыты к диалогу, но только к равноправному, направленному на взаимный учёт интересов и озабоченностей», — говорится в заявлении.

Как считают дипломаты, Вашингтон «на это не настроен», а предпочитает «идти именно к выходу из Договора», что вызывает глубокое сожаление, поскольку «европейской безопасности наносится значительный ущерб».

«Не укрепится и безопасность самих США, а их авторитет в международных делах точно пострадает», — сообщили в министерстве.

Россия, отметили в МИД, будет выстраивать свою дальнейшую линию в отношении ДОН, исходя из интересов нацбезопасности.

Ранее в ЕС призвали США пересмотреть решение о выходе из ДОН.

21 мая американский лидер Дональд Трамп объявил, что США выходят из Договора по открытому небу. Как заявили в Вашингтоне, решение вступает в силу через шесть месяцев.