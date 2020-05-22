ЕС призвал США пересмотреть решение о выходе из ДОН

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал США пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН).

Как отметил Боррель, выход из договора «не является решением для преодоления сложностей, связанных с его выполнением и соблюдением другой стороной».

«Продолжая призывать Россию немедленно вернуться к полному выполнению договора, я призываю Соединённые Штаты пересмотреть своё решение», — говорится в заявлении дипломата.

По его словам, ДОН является ключевым элементом контроля над вооружениями и «служит важной мерой укрепления доверия и безопасности».

21 мая американский лидер Дональд Трамп объявил, что США выходят из Договора по открытому небу. Как заявили в Вашингтоне, решение вступает в силу через шесть месяцев.

В Берлине сообщили, что Германия вместе с партнёрами попытается убедить США пересмотреть своё решение выйти из соглашения.

Как отметили в МИД России, Москва намерена полностью следовать всем правам и обязательствам ДОН, пока он действует.