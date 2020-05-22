В МИД прокомментировали ситуацию с Договором по открытому небу
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Об этом информирует РИА Новости.
«Подход должен быть прагматичным. До тех пор пока договор (по открытому небу) остаётся в силе, мы намерены полностью следовать всем правам и обязательствам, которые вытекают для нас из этого договора», — сказал Грушко.
Он отметил, что российская сторона исходит из того, что и все другие страны будут действовать таким же образом и добросовестно подходить к своим обязанностям в рамках соглашения.
21 мая американский президент Дональд Трамп объявил, что США выйдут из Договора по открытому небу. Решение вступает в силу через шесть месяцев.