В МИД прокомментировали ситуацию с Договором по открытому небу

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил о намерении Москвы полностью следовать всем правам и обязательствам Договора по открытому небу до тех пор, пока он действует.

Об этом информирует РИА Новости.

«Подход должен быть прагматичным. До тех пор пока договор (по открытому небу) остаётся в силе, мы намерены полностью следовать всем правам и обязательствам, которые вытекают для нас из этого договора», — сказал Грушко.

Он отметил, что российская сторона исходит из того, что и все другие страны будут действовать таким же образом и добросовестно подходить к своим обязанностям в рамках соглашения.

21 мая американский президент Дональд Трамп объявил, что США выйдут из Договора по открытому небу. Решение вступает в силу через шесть месяцев.