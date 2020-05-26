МИД: Госдеп замалчивает проблемы с соблюдением ДОН со стороны США

Госдепартамент США фабрикует обвинения в адрес России о якобы нарушениях Договора по открытому небу, чтобы отвести внимание от случаев несоблюдения ДОН со стороны самих США и их союзников, говорится в комментарии российского МИД.

В МИД отметили, что американские независимые эксперты в области ДОН неоднократно выражали несогласие с квалификацией действий России как «нарушений» договора.

«Для чего фабрикуются эти обвинения? С одной стороны, видимо, это объясняется желанием увести фокус внимания от действительно серьёзных случаев нарушения и несоблюдения ДОН со стороны самих США, их союзников и подопечных», — пояснили в российском ведомстве.

При этом в Госдепартаменте, как указывается, данные проблемы замалчивают.

«Причиной может быть и негативное отношение части членов конгресса и военно-политического истеблишмента США непосредственно к самому договору, их стремление заранее сфабриковать «основания» для собственных шагов по развалу очередной договорённости в военно-политической области», — добавили в МИД России.

В Москве также напомнили о пяти фактах нарушения ДОН со стороны США.

«У нас есть вопросы и к некоторым другим государствам — участникам ДОН. Но мы не считаем это достаточным основанием для того, чтобы выходить из договора, громко хлопнув дверью», — добавили в министерстве.

Там призвали начать обсуждать взаимные претензии на равноправной взаимоуважительной основе.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Россия якобы не использовала Договор по открытому небу «должным образом».

21 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ДОН.

Решение вступает в силу через шесть месяцев.