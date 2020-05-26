МИД: Госдеп замалчивает проблемы с соблюдением ДОН со стороны США

Короткая ссылка
Госдепартамент США фабрикует обвинения в адрес России о якобы нарушениях Договора по открытому небу, чтобы отвести внимание от случаев несоблюдения ДОН со стороны самих США и их союзников, говорится в комментарии российского МИД.
МИД: Госдеп замалчивает проблемы с соблюдением ДОН со стороны США
  • РИА Новости

В МИД отметили, что американские независимые эксперты в области ДОН неоднократно выражали несогласие с квалификацией действий России как «нарушений» договора.

«Для чего фабрикуются эти обвинения? С одной стороны, видимо, это объясняется желанием увести фокус внимания от действительно серьёзных случаев нарушения и несоблюдения ДОН со стороны самих США, их союзников и подопечных», — пояснили в российском ведомстве.

При этом в Госдепартаменте, как указывается, данные проблемы замалчивают.

«Причиной может быть и негативное отношение части членов конгресса и военно-политического истеблишмента США непосредственно к самому договору, их стремление заранее сфабриковать «основания» для собственных шагов по развалу очередной договорённости в военно-политической области», — добавили в МИД России.

В Москве также напомнили о пяти фактах нарушения ДОН со стороны США.

«У нас есть вопросы и к некоторым другим государствам — участникам ДОН. Но мы не считаем это достаточным основанием для того, чтобы выходить из договора, громко хлопнув дверью», — добавили в министерстве.

Там призвали начать обсуждать взаимные претензии на равноправной взаимоуважительной основе.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Россия якобы не использовала Договор по открытому небу «должным образом».

21 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ДОН.

Решение вступает в силу через шесть месяцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить