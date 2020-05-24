В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах
«Когда администрация Трампа в своих сумбурных и нелогичных объяснениях относительно собственного решения вдруг заявляет, что самолёты открытого неба Российской Федерации использовались как наводчики для артиллерийско-ракетного огня, это вызывает гомерический хохот», — цитирует РИА Новости Рябкова.
По его словам, эпизодические пролёты территорий технически невозможно использовать для наведения вооружений.
«Это просто смешно», — добавил он.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал США пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН).