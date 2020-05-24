В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.

«Когда администрация Трампа в своих сумбурных и нелогичных объяснениях относительно собственного решения вдруг заявляет, что самолёты открытого неба Российской Федерации использовались как наводчики для артиллерийско-ракетного огня, это вызывает гомерический хохот», — цитирует РИА Новости Рябкова.

По его словам, эпизодические пролёты территорий технически невозможно использовать для наведения вооружений.

«Это просто смешно», — добавил он.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал США пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН).

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