Американский сенатор раскритиковал решение Трампа о выходе США из ДОН

Конгрессмен-демократ Бен Кардин, член комитета сената по иностранным делам, назвал решение президента Дональда Трампа о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН) безрассудным. С заявлением политика ознакомился RT.

«Выход США из Договора по открытому небу — очередной пример того, как администрация Трампа безрассудно в одностороннем порядке покидает многосторонние соглашения, по-видимому, мало заботясь о последствиях», — отмечает Кардин.

Он напомнил, что подобные решения действующая администрация США принимает не впервые.

Так, сенатор привёл в пример отказ американской стороны от дальнейшего исполнения обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был заключён между Москвой и Вашингтоном, а также выход США из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе (СВПД).

По прошествии времени, по словам сенатора, такая политика привела к тому, что «иранский режим продолжает демонстративно вести свою пагубную деятельность по всему Ближнему Востоку».

Кроме того, политик не исключает, что подобный сценарий может быть реализован американской стороной и в отношении действующего Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) — «последнего крупного соглашения по контролю над вооружениями между США и Россией».

«Хотя эти договоры несовершенны, они дают нам возможность следить за намерениями России, а кроме того, что не менее важно, предоставляют подобную возможность и нашим союзникам. Ввиду того что сейчас мы стремимся укрепить европейское единство перед лицом российской агрессии, выход из Договора по открытому небу подаёт неверный сигнал нашим друзьям и нашим противникам», — заключил американский сенатор.

Ранее Трамп объявил, что Соединённые Штаты выйдут из ДОН из-за того, что Россия якобы нарушает его положения.

В МИД России назвали решение американской стороны прискорбным шагом с точки зрения европейской безопасности.

Также дипломаты подчеркнули, что Москва продолжит следовать всем обязательствам, предписанным ей договором.