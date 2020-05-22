В НАТО обвинили Россию в нарушении Договора по открытому небу

Североатлантический альянс выпустил заявление, в котором Россия обвиняется в нарушении Договора по открытому небу.

Об этом говорится на сайте альянса.

«В течение многих лет Россия вводила ограничения на полёты, несовместимые с Договором, в том числе ограничения на полёты над Калининградом и над территорией России вблизи её границы с Грузией», — говорится в заявлении.

В НАТО заявили, что Россия должна отменить указанные ограничения и тогда, возможно, в США пересмотрят своё решение о выходе из Договора.

Ранее посольство США в Москве передало Министерству иностранных дел России официальную ноту о решении начать процедуру по выходу Соединённых Штатов из Договора по открытому небу.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил RT, что «из всех договоров США выходят по причине того, что их якобы нарушает Россия. Так было с договором по ПРО, Договором РСМД. Сейчас они то же самое говорят про Договор по открытому небу».