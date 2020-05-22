США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу

Посольство США в Москве передало Министерству иностранных дел России официальную ноту о решении начать процедуру по выходу Соединённых Штатов из Договора по открытому небу.

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков во время онлайн-дискуссии на тему отношений России и США.

«Мы сегодня в Министерстве иностранных дел получили от посольства США официальную ноту, где заявлено, что правительство США приняло решение запустить процедуру выхода из Договора по открытому небу», — приводит его слова ТАСС.

21 мая президент США Дональд Трамп объявил, что США выйдут из Договора по открытому небу. Решение вступает в силу через шесть месяцев.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва намерена полностью следовать договору до тех пор, пока он действует.

Также он отметил, что российская сторона ожидает от других стран, что они будут добросовестно подходить к своим обязанностям в рамках соглашения.