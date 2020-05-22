МИД КНР осудил решение США выйти из Договора по открытому небу

Решение США о выходе из Договора по открытому небу является проявлением мышления холодной войны и примером отказа от международных обязательств. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

По его словам, Китай выражает глубокое сожаление в связи с выходом США из соглашения.

«Этот шаг США вместе с последними действиями по выходу из ряда договоров является проявлением мышления холодной войны, политики односторонних действий. Ещё один пример негативного проявления отказа от своих международных обязательств», — приводит его слова РИА Новости.

В китайском внешнеполитическом ведомстве добавили, что выход Вашингтона из ДОН не благоприятствует поддержанию доверия и открытости между странами в вопросах в сфере обороны и негативно повлияет на международный контроль над вооружениями и процессом разоружения.

21 мая американский президент Дональд Трамп объявил, что США выйдут из Договора по открытому небу. Решение вступает в силу через шесть месяцев.

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва намерена полностью следовать всем правам и обязательствам договора до тех пор, пока он действует. При этом в России ожидают, что и другие страны будут действовать так же и добросовестно подходить к своим обязанностям в рамках соглашения.