В Совфеде прокомментировали выход США из Договора по открытому небу

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты выйдут из Договора по открытому небу.
В Совфеде прокомментировали выход США из Договора по открытому небу
  • © Konstantin Kokoshkin
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«Из всех договоров США выходят по причине того, что их якобы нарушает Россия. Так было с договором по ПРО, Договором РСМД. Сейчас они то же самое говорят про Договор по открытому небу. Это всем давно ясная стратегия», — сказал он.

По словам сенатора, американцы не скрывают, что выходят из договоров не по высказываемым публично причинам, «а для того, чтобы сохранить себе военное и политическое доминирование».

«Они не хотят выполнять ни одно из соглашений, которое устанавливает баланс сил в мире. Это попытка получить одностороннее военное преимущество. Другое дело, что это ещё ни разу за всю послевоенную историю американцам не удавалось», — заключил Морозов.

Ранее Трамп объявил о выходе Соединённых Штатов из Договора по открытому небу.

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