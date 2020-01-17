МИД России заявил об угрозе безопасности в случае выхода США из ДОН

Короткая ссылка
Выход США из Договора по открытому небу (ДОН) нанесёт серьёзный ущерб европейской безопасности. Как сообщили в МИД России, Москва призывает Вашингтон к урегулированию разногласий посредством переговоров.
МИД России заявил об угрозе безопасности в случае выхода США из ДОН
  • РИА Новости

«Считаем ДОН важной мерой укрепления доверия и транспарентности в военной области. Осознаём его значимость и необходимость полноценного функционирования. В связи с информацией о возможном выходе США из ДОН хотели бы отметить, что Россия сделает всё возможное для его сохранения», — говорится в сообщении на сайте ведомства. 

В МИД также призвали участников договора к совместной предметной работе.

Российские дипломаты «рассчитывают на здравомыслие и дальновидность партнёров».

«Вместе с тем выход США из Договора нанесёт серьёзный ущерб всей архитектуре европейской безопасности и поставит нас перед необходимостью предпринять адекватные шаги», — добавили в МИД.

В октябре 2019 года сообщалось, что США рассматривают выход из ДОН. Позднее в МИД России заявили, что Москва не станет покидать договор в случае выхода из него США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить