МИД России заявил об угрозе безопасности в случае выхода США из ДОН

Выход США из Договора по открытому небу (ДОН) нанесёт серьёзный ущерб европейской безопасности. Как сообщили в МИД России, Москва призывает Вашингтон к урегулированию разногласий посредством переговоров.

«Считаем ДОН важной мерой укрепления доверия и транспарентности в военной области. Осознаём его значимость и необходимость полноценного функционирования. В связи с информацией о возможном выходе США из ДОН хотели бы отметить, что Россия сделает всё возможное для его сохранения», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИД также призвали участников договора к совместной предметной работе.

Российские дипломаты «рассчитывают на здравомыслие и дальновидность партнёров».

«Вместе с тем выход США из Договора нанесёт серьёзный ущерб всей архитектуре европейской безопасности и поставит нас перед необходимостью предпринять адекватные шаги», — добавили в МИД.

В октябре 2019 года сообщалось, что США рассматривают выход из ДОН. Позднее в МИД России заявили, что Москва не станет покидать договор в случае выхода из него США.