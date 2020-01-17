МИД России заявил об угрозе безопасности в случае выхода США из ДОН
- РИА Новости
«Считаем ДОН важной мерой укрепления доверия и транспарентности в военной области. Осознаём его значимость и необходимость полноценного функционирования. В связи с информацией о возможном выходе США из ДОН хотели бы отметить, что Россия сделает всё возможное для его сохранения», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В МИД также призвали участников договора к совместной предметной работе.
Российские дипломаты «рассчитывают на здравомыслие и дальновидность партнёров».
«Вместе с тем выход США из Договора нанесёт серьёзный ущерб всей архитектуре европейской безопасности и поставит нас перед необходимостью предпринять адекватные шаги», — добавили в МИД.
В октябре 2019 года сообщалось, что США рассматривают выход из ДОН. Позднее в МИД России заявили, что Москва не станет покидать договор в случае выхода из него США.