В МИД не исключили подготовку США к выходу из ДВЗЯИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве не исключают подготовку Соединённых Штатов к выходу из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Как отмечалось ранее российской стороной, мы не исключаем, что Вашингтон таким образом готовит общественное мнение для того, чтобы отозвать свою подпись под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — приводит её слова Интерфакс.

Захарова подчеркнула, что российская сторона не намерена отказываться от введённого в 1992 году моратория на ядерные испытания, пока его соблюдают другие «ядерные» государства — участники Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Россия ратифицировала договор ещё в 2000 году и исходит из того, что необходимо предпринять все усилия, чтобы этот документ вступил в силу», — добавила она.

21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. Решение вступает в силу через шесть месяцев.

В МИД России отметили, что Госдепартамент США фабрикует обвинения в адрес российской стороны о якобы нарушениях ДОН, чтобы отвести внимание от случаев несоблюдения договора со стороны самого Вашингтона и их союзников.