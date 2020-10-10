Москва призывает Вашингтон отказаться от идеи соперничества держав

Россия призвала США отказаться от концепции «соперничества великих держав». Об этом следует из сообщения директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова в Первом комитете Генассамблеи ООН.

«В отличие от США, Российская Федерация осознаёт свою ответственность за международную безопасность, глобальную и региональную стабильность. Мы проводим последовательный курс на сохранение мира», — приводит ТАСС заявление, которое зачитал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Уточняется, что Москва выступает против «переформатирования международных отношений в духе концепций «соперничества великих держав» или «мира с опорой на силу».

Россия, как следует из сообщения, ведёт открытую политику и продвигает инициативы, направленные на «предотвращение деградации ситуации в сфере безопасности и стабильности».

Кроме того, Москва реализует меры «по сохранению и укрепление архитектуры контроля над вооружениями».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что решение США выйти из Договора по открытому небу (ДОН) уже нанесло серьёзный ущерб европейской безопасности.