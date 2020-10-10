В США призвали Россию начать переговоры по контролю над вооружениями

США, России и КНР следует немедленно начать переговоры по контролю над вооружениями. Об этом заявил постоянный представитель Соединённых Штатов на конференции по разоружению Роберт Вуд.

«Три наших государства следует призвать к взаимодействию друг с другом по трёхстороннему контролю над вооружениями», — приводит РИА Новости его слова на заседании первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности.

Вуд заявил, что Москва, Вашингтон и Пекин должны «поддержать ответственный курс» и перейти к переговорам «без промедления».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что решение США выйти из Договора по открытому небу (ДОН) уже нанесло серьёзный ущерб европейской безопасности.