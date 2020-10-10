В США призвали Россию начать переговоры по контролю над вооружениями

Короткая ссылка
США, России и КНР следует немедленно начать переговоры по контролю над вооружениями. Об этом заявил постоянный представитель Соединённых Штатов на конференции по разоружению Роберт Вуд.
В США призвали Россию начать переговоры по контролю над вооружениями
  • © US Air Force/Staff Sgt. Roidan Carlson

«Три наших государства следует призвать к взаимодействию друг с другом по трёхстороннему контролю над вооружениями», — приводит РИА Новости его слова на заседании первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности.

Вуд заявил, что Москва, Вашингтон и Пекин должны «поддержать ответственный курс» и перейти к переговорам «без промедления».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что решение США выйти из Договора по открытому небу (ДОН) уже нанесло серьёзный ущерб европейской безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить