Рябков заявил, что выход США из ДОН нанёс ущерб безопасности в Европе
- РИА Новости
«Российская Федерация вновь выражает сожаление в связи с решением США о выходе из договора (Договор по открытому небу. — RT). Этот шаг, не вызвавший у нас удивления на фоне общей линии Вашингтона в отношении международных соглашений, в том числе в области нераспространения и разоружения, уже нанёс серьёзный ущерб комплексу договорённостей в сфере контроля над вооружениями», — говорится в выступлении Рябкова.
Он также подчеркнул, что выход США из данного договора «стал сильным ударом по европейской безопасности».
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков допустил вероятность нового раунда российско-американских переговоров по вооружениям до президентских выборов в США.