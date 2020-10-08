Рябков заявил, что выход США из ДОН нанёс ущерб безопасности в Европе

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Решение Вашингтона выйти из Договора по открытому небу (ДОН) уже нанесло серьёзный ущерб европейской безопасности. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на открытии четвёртой Конференции по рассмотрению выполнения ДОН.
Рябков заявил, что выход США из ДОН нанёс ущерб безопасности в Европе
  • РИА Новости

«Российская Федерация вновь выражает сожаление в связи с решением США о выходе из договора (Договор по открытому небу. — RT). Этот шаг, не вызвавший у нас удивления на фоне общей линии Вашингтона в отношении международных соглашений, в том числе в области нераспространения и разоружения, уже нанёс серьёзный ущерб комплексу договорённостей в сфере контроля над вооружениями», — говорится в выступлении Рябкова.

Он также подчеркнул, что выход США из данного договора «стал сильным ударом по европейской безопасности».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков допустил вероятность нового раунда российско-американских переговоров по вооружениям до президентских выборов в США.

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