В Москве допустили новые переговоры по вооружениям до выборов в США

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Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил вероятность нового раунда российско-американских переговоров по вооружениям до президентских выборов в США.
В Москве допустили новые переговоры по вооружениям до выборов в США
  • Reuters

«Да, такая вероятность есть. Мы находимся в процессе определения сроков этой встречи», — приводит его ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил о заинтересованности Москвы в продлении договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

В середине августа телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что американский лидер Дональд Трамп заявлял своим помощникам о желании лично встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным до президентских выборов в США для выработки соглашения по контролю над ядерными вооружениями. 

Позднее в Белом доме заявили, что встречи Трампа и Путина до выборов в США не планируется.

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