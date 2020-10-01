Небензя заявил о заинтересованности России в продлении ДСНВ

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью ТАСС заявил, что российская сторона заинтересована в продлении договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Небензя заявил о заинтересованности России в продлении ДСНВ
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Мы, конечно, заинтересованы в продлении договора, воспринимая его в качестве одного из важнейших элементов стратегической стабильности», — сказал он.

По словам Небензи, российская сторона не может помешать США разорвать договор.

При этом он заявил, что не стал бы преувеличивать последствия такого сценария для России. 

«Если из-за деструктивной линии США продлить действие договора не получится, мы найдём эффективные способы себя защитить», — заявил дипломат.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал о тактике Москвы при истечении ДСНВ.

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