Небензя заявил о заинтересованности России в продлении ДСНВ

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью ТАСС заявил, что российская сторона заинтересована в продлении договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Мы, конечно, заинтересованы в продлении договора, воспринимая его в качестве одного из важнейших элементов стратегической стабильности», — сказал он.

По словам Небензи, российская сторона не может помешать США разорвать договор.

При этом он заявил, что не стал бы преувеличивать последствия такого сценария для России.

«Если из-за деструктивной линии США продлить действие договора не получится, мы найдём эффективные способы себя защитить», — заявил дипломат.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал о тактике Москвы при истечении ДСНВ.