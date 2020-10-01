Небензя заявил о заинтересованности России в продлении ДСНВ
- © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
«Мы, конечно, заинтересованы в продлении договора, воспринимая его в качестве одного из важнейших элементов стратегической стабильности», — сказал он.
По словам Небензи, российская сторона не может помешать США разорвать договор.
При этом он заявил, что не стал бы преувеличивать последствия такого сценария для России.
«Если из-за деструктивной линии США продлить действие договора не получится, мы найдём эффективные способы себя защитить», — заявил дипломат.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал о тактике Москвы при истечении ДСНВ.