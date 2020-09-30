Посол России в США рассказал о тактике Москвы при истечении ДСНВ
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«Хочу вам сказать, что Россия — это предсказуемое ядерное государство. Мы продолжим свою ответственную (ядерную. — RT) политику. Мы категорически против начала гонки вооружений», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».
Антонов отметил, что Россию пытаются втянуть в гонку вооружений, которую, по мнению представителей США, российская экономика не выдержит.
«Но я постоянно говорю своим коллегам в Пентагоне, в Госдепе, в Белом доме, непосредственно главному переговорщику американцев Маршаллу Биллингсли, что российские вооружённые силы обладают всем необходимым для того, чтобы обеспечивать нашу безопасность», — сказал посол.
Антонов рассказал, что российская сторона считает ДСНВ полезным инструментом, который доказал свою эффективность.
Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли высказался по поводу продления ДСНВ.