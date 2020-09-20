В США назвали условие продления ДСНВ на срок менее пяти лет

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Соединённые Штаты предложили России подготовить меморандум по вооружениям, который не требует ратификации, а в дальнейшем приведёт к рамочной концепции и полноценному многостороннему договору, заявил в интервью «Коммерсанту» спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
В США назвали условие продления ДСНВ на срок менее пяти лет
  • Reuters

«То, что мы предлагаем на данном этапе, не является договором, требующим ратификации сената. Но мы рассчитываем, что на базе этого возникнет рамочная концепция, которая в конечном итоге преобразуется в полноценный договор», — сказал он.

По словам Биллингсли, будущий договор должен стать многосторонним и предполагать участие Китая.

Если такое соглашение на уровне президентов будет достигнуто, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений будет продлён на срок менее пяти лет, подчеркнул дипломат.

«Нам нельзя снимать ногу с педали, как говорится, нам нужно вплотную заняться составлением следующего соглашения. Поэтому пока мы думаем о более коротком периоде времени», — указал американский спецпредставитель.

В конце августа МИД России сообщил, что Москва и Вашингтон провели продуктивные и всеобъемлющие переговоры относительно возможного продления СНВ-III.

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