В США назвали условие продления ДСНВ на срок менее пяти лет
- Reuters
«То, что мы предлагаем на данном этапе, не является договором, требующим ратификации сената. Но мы рассчитываем, что на базе этого возникнет рамочная концепция, которая в конечном итоге преобразуется в полноценный договор», — сказал он.
По словам Биллингсли, будущий договор должен стать многосторонним и предполагать участие Китая.
Если такое соглашение на уровне президентов будет достигнуто, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений будет продлён на срок менее пяти лет, подчеркнул дипломат.
«Нам нельзя снимать ногу с педали, как говорится, нам нужно вплотную заняться составлением следующего соглашения. Поэтому пока мы думаем о более коротком периоде времени», — указал американский спецпредставитель.
В конце августа МИД России сообщил, что Москва и Вашингтон провели продуктивные и всеобъемлющие переговоры относительно возможного продления СНВ-III.