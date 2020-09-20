В США назвали условие продления ДСНВ на срок менее пяти лет

Соединённые Штаты предложили России подготовить меморандум по вооружениям, который не требует ратификации, а в дальнейшем приведёт к рамочной концепции и полноценному многостороннему договору, заявил в интервью «Коммерсанту» спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«То, что мы предлагаем на данном этапе, не является договором, требующим ратификации сената. Но мы рассчитываем, что на базе этого возникнет рамочная концепция, которая в конечном итоге преобразуется в полноценный договор», — сказал он.

По словам Биллингсли, будущий договор должен стать многосторонним и предполагать участие Китая.

Если такое соглашение на уровне президентов будет достигнуто, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений будет продлён на срок менее пяти лет, подчеркнул дипломат.

«Нам нельзя снимать ногу с педали, как говорится, нам нужно вплотную заняться составлением следующего соглашения. Поэтому пока мы думаем о более коротком периоде времени», — указал американский спецпредставитель.

В конце августа МИД России сообщил, что Москва и Вашингтон провели продуктивные и всеобъемлющие переговоры относительно возможного продления СНВ-III.