В МИД России рассказали об итогах переговоров с США по СНВ-III в Вене

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Россия и США провели в Вене продуктивные и всеобъемлющие переговоры относительно возможного продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом сообщили в российском МИД.
В МИД России рассказали об итогах переговоров с США по СНВ-III в Вене
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

Постпред в Вене при международных организациях Михаил Ульянов привёл слова замглавы МИД России Сергея Рябкова по итогам переговоров со спецпосланником США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли.

Дипломат отметил, что Москва выступает за продление СНВ-III, однако не готова «платить за него любую цену».

Рябков подчеркнул, что переговоры предоставили возможность для делового и предметного разговора. При обмене мнениями сторонам удалось «избежать менторства».

«Тем не менее приоритеты у США и России на данной стадии сильно различаются», — уточнил дипломат.

Ранее американский сенатор Эдвард Марки представил в конгресс проект резолюции, в котором призвал Вашингтон незамедлительно продлить действие СНВ-III с Россией без включения Китая.

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