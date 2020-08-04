Американский сенатор призвала власти США продлить ДСНВ

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Калифорнийский сенатор Дайэнн Файнстайн призвала власти США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Американский сенатор призвала власти США продлить ДСНВ
  • © REUTERS/Al Drago

Об этом она написала в письме, опубликованном в газете The New York Times.

Сенатор отметила, что США и Россия владеют 90% объёмов мирового ядерного оружия. Файнстайн поясняет, что прекращение действия ДСНВ не способствует нераспространению ядерного оружия.

«Ограничения договора в отношении ядерного оружия и его незаменимые механизмы мониторинга и проверок являются жизненно необходимыми для контроля за вооружениями», — отметила сенатор.

В июле глава МИД России Сергей Лавров заявил, что судьба ДСНВ, судя по всему, предрешена, США решили его не продлевать.

24 июня в США заявили о готовности «при определённых обстоятельствах» рассмотреть продление ДСНВ

Как отмечал МИД России, Москва не намерена спасать ДСНВ любой ценой и готова к тому, что он прекратит существование.

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