Американский сенатор призвала власти США продлить ДСНВ

Калифорнийский сенатор Дайэнн Файнстайн призвала власти США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Об этом она написала в письме, опубликованном в газете The New York Times.

Сенатор отметила, что США и Россия владеют 90% объёмов мирового ядерного оружия. Файнстайн поясняет, что прекращение действия ДСНВ не способствует нераспространению ядерного оружия.

«Ограничения договора в отношении ядерного оружия и его незаменимые механизмы мониторинга и проверок являются жизненно необходимыми для контроля за вооружениями», — отметила сенатор.

В июле глава МИД России Сергей Лавров заявил, что судьба ДСНВ, судя по всему, предрешена, США решили его не продлевать.

24 июня в США заявили о готовности «при определённых обстоятельствах» рассмотреть продление ДСНВ.

Как отмечал МИД России, Москва не намерена спасать ДСНВ любой ценой и готова к тому, что он прекратит существование.