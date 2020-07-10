Лавров прокомментировал ситуацию с ДСНВ

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Судьба Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), судя по всему, предрешена, США решили его не продлевать. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров прокомментировал ситуацию с ДСНВ
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«Судя по всему, решение не продлевать этот договор в США уже принято. Та настойчивость, с которой акцентируется безальтернативность перевода всего разговора в трехстороннюю плоскость, она говорит о том, что это уже предрешено», — сказал министр на форуме «Примаковские чтения».

По его словам, США выдвигают условия о необходимости включить в разговор новейшие российские вооружения, что «означает стучаться в открытую дверь».

24 июня в США заявили о готовности «при определённых обстоятельствах» рассмотреть продление ДСНВ

Как отмечал МИД России, Москва не намерена спасать ДСНВ любой ценой и готова к тому, что он прекратит существование.

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