Лавров прокомментировал ситуацию с ДСНВ

Судьба Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), судя по всему, предрешена, США решили его не продлевать. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Судя по всему, решение не продлевать этот договор в США уже принято. Та настойчивость, с которой акцентируется безальтернативность перевода всего разговора в трехстороннюю плоскость, она говорит о том, что это уже предрешено», — сказал министр на форуме «Примаковские чтения».

По его словам, США выдвигают условия о необходимости включить в разговор новейшие российские вооружения, что «означает стучаться в открытую дверь».

24 июня в США заявили о готовности «при определённых обстоятельствах» рассмотреть продление ДСНВ.

Как отмечал МИД России, Москва не намерена спасать ДСНВ любой ценой и готова к тому, что он прекратит существование.