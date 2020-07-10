Лавров прокомментировал ситуацию с ДСНВ
- globallookpress.com
«Судя по всему, решение не продлевать этот договор в США уже принято. Та настойчивость, с которой акцентируется безальтернативность перевода всего разговора в трехстороннюю плоскость, она говорит о том, что это уже предрешено», — сказал министр на форуме «Примаковские чтения».
По его словам, США выдвигают условия о необходимости включить в разговор новейшие российские вооружения, что «означает стучаться в открытую дверь».
24 июня в США заявили о готовности «при определённых обстоятельствах» рассмотреть продление ДСНВ.
Как отмечал МИД России, Москва не намерена спасать ДСНВ любой ценой и готова к тому, что он прекратит существование.