В США заявили о готовности рассмотреть продление ДСНВ

Короткая ссылка
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о готовности Вашингтона «при определённых обстоятельствах» рассмотреть продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
В США заявили о готовности рассмотреть продление ДСНВ
  • © J.T.ARMSTRONG / US AIR FORCE
  • AFP

Об этом он сказал в ходе брифинга.

По его словам, США оставляют доступными все варианты относительно ДСНВ.

«Мы готовы обдумать продление этого соглашения, но только при определённых обстоятельствах», — цитирует его ТАСС.

Биллингсли добавил, что американская сторона «полностью согласна» с позицией, что договор должен быть многосторонним. 

«Наше определение для «многостороннего» может быть несколько иным», — уточнил он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в Москве предлагают продлить ДСНВ на пять лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить