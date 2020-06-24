В США заявили о готовности рассмотреть продление ДСНВ
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- AFP
Об этом он сказал в ходе брифинга.
По его словам, США оставляют доступными все варианты относительно ДСНВ.
«Мы готовы обдумать продление этого соглашения, но только при определённых обстоятельствах», — цитирует его ТАСС.
Биллингсли добавил, что американская сторона «полностью согласна» с позицией, что договор должен быть многосторонним.
«Наше определение для «многостороннего» может быть несколько иным», — уточнил он.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в Москве предлагают продлить ДСНВ на пять лет.