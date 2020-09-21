Рябков оценил предлагаемую Вашингтоном сделку по ДСНВ

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал предлагаемую Соединённым Штатами сделку по договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

По его словам, сделка хороша только для американской стороны, для России в ней ничего привлекательного нет.

«Это, безусловно, стало бы хорошей сделкой для самих США. С этой точки зрения посол Биллингсли прав. Что касается российской стороны, то оснований для какой бы то ни было сделки в том виде, как это предлагается коллегами в Вашингтоне, нет», — сказал он в интервью изданию «Коммерсантъ».

По его словам, три пункта, которые выдвигаются Вашингтоном в качестве предусловия для того, чтобы они приняли решение в пользу продления ДСНВ, для российской стороны представляются слишком далекоидущими и не содержащими привлекательных элементов.

«На той основе, которую предлагают американцы, хорошая сделка не просматривается», — подчеркнул он.

Рябков отметил, что Москва предлагала продлить ДСНВ в том виде, в котором он был подписан.

«Мы не ищем для себя никаких односторонних преимуществ, но и на односторонние уступки не пойдём», — отметил он.

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли высказался по поводу продления ДСНВ.

В конце августа МИД России сообщил, что Москва и Вашингтон провели продуктивные и всеобъемлющие переговоры относительно возможного продления СНВ-III.

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