В Белом доме оценили возможность встречи Путина и Трампа

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В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп в настоящее время не планирует встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным до выборов в Соединённых Штатах.
В Белом доме оценили возможность встречи Путина и Трампа
  • © РИА Новости / Reuters

Об этом в эфире NBC заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

«У нас не будет саммита с Путиным перед выборами», — цитирует его ТАСС. 

При этом в Вашингтоне выразили надежду, что Путин в будущем приедет, чтобы США и Россия подписали соглашение о контроле над вооружениями.

«Мы бы хотели, чтобы в какой-то момент сюда приехал Путин, надеемся — чтобы подписать отличное соглашение по контролю над вооружениями, которое обеспечивает безопасность американцев и россиян», — сказал он.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Трамп заявлял своим помощникам о желании лично встретиться с Путиным до президентских выборов в США.

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