В Белом доме оценили возможность встречи Путина и Трампа
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Об этом в эфире NBC заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.
«У нас не будет саммита с Путиным перед выборами», — цитирует его ТАСС.
При этом в Вашингтоне выразили надежду, что Путин в будущем приедет, чтобы США и Россия подписали соглашение о контроле над вооружениями.
«Мы бы хотели, чтобы в какой-то момент сюда приехал Путин, надеемся — чтобы подписать отличное соглашение по контролю над вооружениями, которое обеспечивает безопасность американцев и россиян», — сказал он.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Трамп заявлял своим помощникам о желании лично встретиться с Путиным до президентских выборов в США.