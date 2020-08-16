NBC сообщил о планах Трампа встретиться с Путиным до выборов в США
- Reuters
Источники заявили, что в Вашингтоне рассматривали несколько мест и дат для встречи Трампа с Путиным.
По их словам, в том числе предлагалось провести саммит в сентябре в Нью-Йорке.
Телеканал сообщил, что в рамках такой встречи в США надеются объявить о прогрессе по выработке соглашения по контролю над ядерными вооружениями.
В том числе источники считают, что Россия и США могли бы подписать проект соглашения о дальнейших переговорах по продлению ДСНВ.
Ранее Трамп заявил, что непременно пригласил бы российского лидера Владимира Путина на саммит G7.