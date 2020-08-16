NBC сообщил о планах Трампа встретиться с Путиным до выборов в США

Американский лидер Дональд Трамп заявлял своим помощникам о желании лично встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным до президентских выборов в США, которые намечены на ноябрь. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с дискуссией.

Источники заявили, что в Вашингтоне рассматривали несколько мест и дат для встречи Трампа с Путиным.

По их словам, в том числе предлагалось провести саммит в сентябре в Нью-Йорке.

Телеканал сообщил, что в рамках такой встречи в США надеются объявить о прогрессе по выработке соглашения по контролю над ядерными вооружениями.

В том числе источники считают, что Россия и США могли бы подписать проект соглашения о дальнейших переговорах по продлению ДСНВ.

Ранее Трамп заявил, что непременно пригласил бы российского лидера Владимира Путина на саммит G7.