Трамп высказался за приглашение Путина на саммит G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что непременно пригласил бы российского лидера Владимира Путина на саммит G7.

«Я непременно пригласил бы его (Путина. — RT) на встречу. Думаю, что он является очень важным фактором. Мы пригласим лидеров, которые не входят в G7, некоторые уже приняли приглашения», — ответил он на соответствующий вопрос на брифинге в Белом доме.

Трамп уточнил, что встреча «Большой семёрки» может пройти после выборов президента США.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия выступает против возвращения России в состав саммита G7 до разрешения ситуации с Крымом и Украиной.

Позднее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал это заявление.

По его словам, Путин «ни разу не выступал с какими-либо инициативами, обращениями или с какими-то действиями, с тем чтобы Россия снова присоединилась к работе «семёрки».