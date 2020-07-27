Медведев оценил формат G7

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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте» написал, что ценность G7 в настоящее время «сильно сомнительна на фоне G20 и других международных форматов».
Медведев оценил формат G7
  • РИА Новости

«Вообще ценность G7 сегодня сильно сомнительна на фоне G20 и других международных форматов», — заявил Медведев.

Он добавил, что «никакой возврат в устаревшие форматы обсуждения международных вопросов России не нужен».

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия выступает против возвращения России в состав саммита «Большой семёрки» до разрешения ситуации с Крымом и Украиной.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT это заявление Мааса.

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