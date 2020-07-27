Медведев оценил формат G7
- РИА Новости
«Вообще ценность G7 сегодня сильно сомнительна на фоне G20 и других международных форматов», — заявил Медведев.
Он добавил, что «никакой возврат в устаревшие форматы обсуждения международных вопросов России не нужен».
Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия выступает против возвращения России в состав саммита «Большой семёрки» до разрешения ситуации с Крымом и Украиной.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT это заявление Мааса.