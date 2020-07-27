В ФРГ выступили против возвращения России в G7

Германия выступает против возвращения России в состав «Большой семёрки», об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

По его словам, причиной исключения России стало воссоединение с Крымом, а также украинская ситуация.

«Пока этот вопрос не разрешён, я не вижу возможностей для приглашения России», — цитирует Rheinishe Post Мааса.

Министр также не согласился с предложением президента США Дональда Трампа о приглашении на саммит Индии, Южной Кореи и Австралии.

30 мая сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель пока не согласилась на очное участие в саммите G7, предложенном президентом США Дональдом Трампом.