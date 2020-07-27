В Совфеде оценили заявление главы МИД ФРГ об участии России в G7

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса о том, что Германия выступает против возвращения России в состав саммита «Большой семёрки» до разрешения ситуации с Крымом и Украиной.

«Заявление Мааса — в контексте той политики, которую проводит Германия по отношению к России в связи с ситуацией на Украине, в связи с воссоединением Крыма с Россией. Хотя больше чем уверен, Маас прекрасно понимает, что Крым никогда не вернётся в состав Украины… Они говорят постоянно стандартные фразы, штампы, которые, на мой взгляд, конструктива не несут», — пояснил Цеков.

Сенатор отметил, что Россия «не просится в G7» и не пытается превратить этот формат в «восьмёрку».

«На первый план выходит уже G20… Это заявление оригинальностью не отличается. Если они будут всё время этого направления придерживаться, то никакого развития ни ЕС, ни мировое сообщество не получит», — заключил парламентарий.

Ранее Маас выступил против возвращения России в G7.

Он подчеркнул, что что причинами исключения России стали воссоединение с Крымом, а также украинская ситуация.