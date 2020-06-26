МИД: Россия изучает предложение Трампа о расширенном саммите G7

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Россия изучает предложение американского лидера Дональда Трампа о проведении саммита G7 в расширенном формате с участием в том числе России. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
МИД: Россия изучает предложение Трампа о расширенном саммите G7
  • © Leonid Faerberg
  • globallookpress.com

«Отношение (у России. — RT) заинтересованное. Мы, конечно, изучаем то, что было предложено президентом США», — цитирует ТАСС дипломата.

По его словам, Россия считает, что формат G7 устарел и не отражает расстановку сил на международной арене.

Как отметил Рябков, Москва отдаёт приоритет взаимодействию в рамках «группы двадцати» и БРИКС.

«Я считаю, что «cемёрка» в том виде, в котором она была представлена с американской стороны, отражает несколько однобокий взгляд на проблемы, хотя бы в силу того, что среди приглашённых в эту группу нет КНР», — заключил он.

Ранее Трамп, говоря о необходимости присутствия России в G7, отметил, что «это вопрос здравого смысла».

1 июня Трамп в ходе телефонного разговора рассказал президенту России Владимиру Путину о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.

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