Трамп объяснил свою позицию о необходимости присутствия России в G7

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп объяснил в интервью Fox News Radio, почему считает необходимым присутствие России в G7.
Трамп объяснил свою позицию о необходимости присутствия России в G7
  • Reuters

«Ну, он помог нам с нефтяной индустрией, что хорошо и для него тоже, и мы её подняли и теперь можем спасти миллионы рабочих мест в Техасе, Северной Дакоте и других местах, в Оклахоме... Они (цены на нефть) опускались до нуля, это бы стоило 5 млн рабочих мест», — ответил глава США на вопрос о том, что сделал президент России Владимир Путин, чтобы завоевать доверие и вернуться в G7.

Вместе с этим американский лидер добавил, что присутствие России в данном клубе не связано с тем, что Путин сделал.

«Но вообще это не вопрос того, что он сделал. Это вопрос здравого смысла», — цитирует президента США РИА Новости.

Также Трамп подчеркнул, что является странным то, что России в G7 нет, но при этом «половина встреч посвящена России». По его мнению, присутствие российской стороны значительно облегчило бы решение множества проблем.

Ранее Трамп провёл телефонный разговор с Путиным. Во время беседы, как заявили в Кремле, президент США рассказал о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить