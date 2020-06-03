Трамп объяснил свою позицию о необходимости присутствия России в G7

Президент США Дональд Трамп объяснил в интервью Fox News Radio, почему считает необходимым присутствие России в G7.

«Ну, он помог нам с нефтяной индустрией, что хорошо и для него тоже, и мы её подняли и теперь можем спасти миллионы рабочих мест в Техасе, Северной Дакоте и других местах, в Оклахоме... Они (цены на нефть) опускались до нуля, это бы стоило 5 млн рабочих мест», — ответил глава США на вопрос о том, что сделал президент России Владимир Путин, чтобы завоевать доверие и вернуться в G7.

Вместе с этим американский лидер добавил, что присутствие России в данном клубе не связано с тем, что Путин сделал.

«Но вообще это не вопрос того, что он сделал. Это вопрос здравого смысла», — цитирует президента США РИА Новости.

Также Трамп подчеркнул, что является странным то, что России в G7 нет, но при этом «половина встреч посвящена России». По его мнению, присутствие российской стороны значительно облегчило бы решение множества проблем.

Ранее Трамп провёл телефонный разговор с Путиным. Во время беседы, как заявили в Кремле, президент США рассказал о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.