Демократы внесли в сенат США резолюцию против участия России в G7
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В проекте резолюции утверждается, что американский президент Дональд Трамп пытается нормализовать отношения с Россией, вместо того чтобы использовать все имеющиеся инструменты для борьбы с «российскими угрозами».
«Сегодняшняя резолюция ясно даёт понять, что сенат США будет против повторного принятия России, пока она не прекратит пагубные действия против Украины, наших союзников и Соединённых Штатов», — цитирует проект РИА Новости.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон настоял на исключении России из G8, поскольку Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что с российской стороной необходимо чаще взаимодействовать, но решение о приглашении России в G7 должен принять Трамп.