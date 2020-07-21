Демократы внесли в сенат США резолюцию против участия России в G7

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В сенат США был внесён проект резолюции против участия России в заседаниях G7. Проект внесли представители Демократической партии США.
Демократы внесли в сенат США резолюцию против участия России в G7
  • © РИА Новости / Подоровская Наталья

В проекте резолюции утверждается, что американский президент Дональд Трамп пытается нормализовать отношения с Россией, вместо того чтобы использовать все имеющиеся инструменты для борьбы с «российскими угрозами». 

«Сегодняшняя резолюция ясно даёт понять, что сенат США будет против повторного принятия России, пока она не прекратит пагубные действия против Украины, наших союзников и Соединённых Штатов», — цитирует проект РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон настоял на исключении России из G8, поскольку Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что с российской стороной необходимо чаще взаимодействовать, но решение о приглашении России в G7 должен принять Трамп.

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